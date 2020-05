Coronavirus: Renzi (Iv), bene scuse Conte, passo avanti significativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo subito polemiche per l'intervento in Senato ma in realtà vedo qualche passo in avanti significativo. Ieri il presidente Conte si è scusato per i ritardi sulla liquidità e sugli aiuti economici: non cercavamo polemiche noi, dunque, ma sottolineavamo un problema vero. Bene le scuse del premier, avanti". Questo uno dei passaggi del lungo messaggio pubblicato dal leader di Italia viva, Matteo Renzi, sul proprio profilo Facebook. L'auspicio dell'ex presidente del Consiglio, è che il nuovo decreto economico "sia pronto presto con i soldi a fondo perduto per le imprese, gli ammortizzatori sociali, lo slittamento delle tasse. Se sono rose fioriranno, speriamo che ci diano ascolto". Secondo Renzi è poi positivo "l'impegno a cambiare sui Dpcm: non può essere un premier, e neanche un poliziotto, a decidere se l'amicizia è vera o falsa, se il fidanzamento è stabile o saltuario. Piccoli passi in avanti, insomma". Adesso, scrive ancora Renzi, "chiediamo con forza attenzione alla scuola, ai minori, al sociale. E insistiamo sulle riaperture in sicurezza, senza ulteriori ritardi. L'Italia può farcela ma dobbiamo ripartire, tutti insieme". (Rin)