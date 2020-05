Polonia: presidente Duda, pronti ad aumentare le indennità di disoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo polacco aumenterà le indennità di disoccupazione, ha dichiarato il presidente Andrzej Duda in un intervento sull’emittente televisiva statale dedicato alle elezioni che si dovrebbero tenere domenica prossima, 10 maggio. Duda ha parlato per circa due ore, ribadendo che il partito di governo Diritto e giustizia (PiS) continuerà a sostenere la posizione secondo cui il voto presidenziale si dovrebbe svolgere regolarmente il 10 maggio nonostante l’emergenza del Covid-19. La leadership del PiS, per contenere il rischio di contagi, sostiene la necessità di organizzare il voto per posta, ma non mancano le critiche a questa proposta che rischierebbe di minare la legittimità delle consultazioni. Duda, nel suo intervento elettorale, ha detto che i polacchi che hanno perso il lavoro durante la crisi riceveranno un versamento mensile di circa 283 euro, una quota superiore all’attuale sussidio di disoccupazione che si aggira di solito fra i 184 e i 22° euro al lordo delle imposte. "Anche se qualcuno dice oggi che siamo in ginocchio a causa di questa crisi, io dico che è meglio stare calmi e che ci rialzeremo”, ha detto il capo dello Stato. (Vap)