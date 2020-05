Coronavirus: Decaro (Anci), imposizione delle restrizioni ci ha salvato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imposizione delle restrizioni ci ha salvato: grazie alla responsabilità della stragrande maggioranza dei cittadini il contagio non ha dilagato, e l'emergenza sanitaria è stata contenuta in molte parti d'Italia. Lo ha dichiarato oggi Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), durante un’intervista organizzata in apertura della piattaforma web Immagina. “Ora non bisogna far passare il messaggio che il virus sia sconfitto, perché non è così: ma sono sicuro che il paese saprà rialzarsi e tornare a camminare, anche questa volta", ha detto, sottolineando che “una riapertura lenta e scaglionata ce la possiamo permettere, una seconda chiusura no”. Il presidente dell’Anci ha poi sottolineato l’importanza del ruolo dei comuni, spiegando che “avremmo potuto aprire e chiudere a nostro piacimento, e invece siamo andati dal presidente del Consiglio per la possibilità al governo di assumere le decisioni tramite una cabina di regia". In conclusione, il sindaco ha ribadito la necessità di allocare risorse per gli enti locali, che “hanno perso la capacità fiscale e rischiano di non poter garantire i servizi essenziali”. (Rin)