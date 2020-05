Business news: presidente montenegrino Djukanovic, serve ripresa delle attività economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza da coronavirus in Montenegro è scemata e ora serve che tutti i soggetti economici riprendano al più presto le proprie attività. Lo ha dichiarato il presidente del Montenegro Milo Djukanovic durante la propria visita a Niksic, nella parte centrale del paese. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", Djukanovic ha plaudito le misure del governo sul piano del sostegno all'economia, affermando di credere che "il terzo pacchetto di misure si concentrerà sul sostegno a tutte le aziende che hanno lavorato a fatica, o non hanno lavorato affatto, per riattivarle". In tal modo, "lo stato riprenderà i propri partner e i soggetti commerciali che ci aiuteranno a rivivere l'economia e assicurare un tempo adeguato di crescita". (Mop)