Business news: Repubblica Ceca, contrazione economia nel 2020 stimata tra -6,5 e -11 per cento

- L'economia ceca potrebbe contrarsi quest'anno di una percentuale compresa tra il -6,5 e il -11 per cento, a seconda delle stime. E' quanto dicono gli analisti economici contattati dall'agenzia di stampa "Ctk", i quali precisano però che a questo punto le prognosi restano ancora molto incerte a causa dell'imprevedibilità degli sviluppi futuri, nazionali e internazionali, rispetto alla pandemia di coronavirus. I medesimi analisti predicono una ripresa fino a un possibile 9 per cento nel 2021, ma l'economia non tornerà ai livelli pre-crisi fino all'anno successivo. Gli esperti di Raiffeisenbank si attendono un tracollo della crescita nel secondo trimestre 2020 pari a quasi il 15 per cento. L'analista di Ceska sporitelna Michal Skorepa ritiene invece che l'economia nazionale tornerà ai livelli di fine 2019 soltanto a fine 2022. (Vap)