Business news: Ucraina, bilancio nazionale cresciuto del 25 per cento su base annua in primi tre mesi 2020

- Il bilancio nazionale dell’Ucraina è cresciuto del 25 per cento su base annua fra gennaio e marzo 2020. Lo ha reso noto il Servizio del tesoro statale ucraino, rilevando come il bilancio abbia avuto un incremento da 26,2 miliardi di grivnie (889 milioni di euro) a 32,7 miliardi di grivnie (1,1 miliardi di euro). L’aumento è dovuto al voto del parlamento ucraino, la Verkhovna Rada, degli emendamenti al bilancio nazionale, mirati a fornire maggiori strumenti finanziari alle autorità statali nel contrasto all’emergenza coronavirus. Nel primo trimestre del 2020 deficit di bilancio è aumentato del 93 per cento su base annua, secondo il Servizio statistico nazionale, passando a 17,3 miliardi di grivnie (587 milioni di euro) dai 8,97 miliardi di euro (304 milioni di euro) del 2019. (Res)