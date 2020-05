Business news: Ungheria, turismo interno, prenotazioni in aumento del 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ungheria sono aumentati i viaggi all'interno del territorio nazionale a causa del coronavirus. "Le prenotazioni da parte dei viaggiatori ungheresi sono aumentate del 30 percento in un mese", annuncia il vice presidente dell'Agenzia del Turismo ungherese Laszlo Konnyid. "Le prenotazioni sono per la seconda metà di giugno e per i mesi di luglio e agosto, periodi in cui si crede che il settore turistico dovrebbe ricominciare a vivere grazie all'allentamento delle restrizioni legate all'epidemia", ha aggiunto Konnyid. L'Agenzia del Turismo ha recentemente pubblicato i risultati di un sondaggio che mostra che oltre la metà degli ungheresi prevede di viaggiare subito dopo la fine dell'epidemia. Un totale del 12 percento degli intervistati ha dichiarato di voler viaggiare all'estero, con la Croazia e la Grecia in cima alla lista delle destinazioni. Konnyid ha affermato che la metà degli intervistati ritiene importante che gli hotel offrano condizioni flessibili per le prenotazioni e un quarto ha affermato che la seconda considerazione più importante è la protezione della salute. Konnyid ha aggiunto che i viaggiatori dovranno abituarsi a modalità diverse, i camerieri dovranno probabilmente indossare maschere e guanti, i lettini al sole dovranno essere posizionati ad almeno due metri di distanza l'uno dall'altro e le regole di distanza sociale saranno seguite anche sulle spiagge. (Vap)