Business news: Grecia, confermata la Fiera internazionale di Salonicco a settembre

- L'85m edizione della Fiera internazionale di Salonicco sarà inaugurata il 5 settembre 2020 (TIF), ma l'evento seguirà le restrizioni per la sicurezza pubblica dovuti alla luce della pandemia del coronavirus. E' quanto annunciato secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa". Lo svolgimento della Fiera, uno dei maggiori eventi economici in Grecia, dal 5 al 13 settembre è stato comunque confermato al termine della videoconferenza tra il viceministro dell'Interno della Macedonia e della Tracia, Theodoros Karaoglou e il consiglio direttivo dell'ente organizzatore Tif-Helexpo. Karaoglou ha sottolineato l'esigenza di garantire la sicurezza contro i contagi da coronavirus. "Ci muoveremo sulla base dei protocolli sanitari in evoluzione, sia per gli espositori che per i visitatori, per cui quest'anno la Fiera internazionale di Salonicco sarà in qualche modo diversa, ma potrà essere un successo senza perdere le sue caratteristiche di fondo per quanto possibile", ha dichiarato. (Gra)