Coronavirus: prefettura Milano, ieri controllate 9827 persone e 2928 esercizi commerciali

- Sono state 9827 le persone controllate ieri a Milano dalle forze dell'Ordine per il rispetto delle misure per i contenimento del coronavirus e, di queste, 251 sono state sanzionate amministrativamente mentre 12 sono state denunciate per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Lo comunica la prefettura di Milano in una nota in cui si aggiunge che sono stati controllati anche 2928 esercizi commerciali e 8 negozianti sono stati denunciati. (Rem)