Usa: coronavirus, contagiati mille poliziotti di New York

- Più di mille agenti di polizia di New York hanno contratto il Covid-19, la malattia causata dal coronavirus, mentre le chiamate di emergenza nella città stanno raggiungendo livello record. Degli oltre 36 mila impiegati del dipartimento di Polizia di New York, 1.048 ufficiali e 145 impiegati civili sono risultati positivi al virus. Lo riporta il dipartimento in una nota, aggiungendo che 5.657 ufficiali in uniforme, l'equivalente del 15 per cento delle forze dell'ordine, si trova attualmente in malattia. I funzionari del dipartimento dei vigili del fuoco di New York hanno riferito a "Nbc" che il volume delle chiamate al 911 sta raggiungendo i massimi record giornalieri. (Nys)