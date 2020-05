Coronavirus: Craxi (FI), noi alternativi a Conte e contro esperimenti di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bene fanno le nostre capogruppo Bernini e Gelmini a ribadire, ancora una volta, che Forza Italia è e resta alternativa a questa maggioranza e al governo Conte. E, aggiungo, ad ogni sua variante posticcia e confusionaria, a disegni di piccolo cabotaggio senza alcun respiro". Così, Stefania Craxi, senatore di Forza Italia e vicepresidente della commissione Affari esteri di Montecitorio, secondo cui "la compostezza dei toni, la disponibilità al ragionamento, non può e non deve né configurarsi né essere scambiata per una presunta connivenza o disponibilità a formule di avventurismo politico che non fanno l’interesse del paese, servono semmai a dividere e ad esacerbare ancor di più gli animi. Ma, soprattutto, non fanno bene alla democrazia, alle nostre istituzioni e alla politica". "Mettere in discussione l’appartenenza di Forza Italia allo schieramento di centrodestra - sottolinea in una nota - è utile per non solo per comporre qualche retroscena ma è funzionale a destabilizzare il centrodestra e sabotare la stessa Forza Italia, responsabilità che va anche ricercata tra il fuoco amico".(Com)