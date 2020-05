Coronavirus: Confcommercio, stimato calo dei consumi per 84 miliardi di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alle nuove ipotesi di progressiva e graduale riapertura delle attività economiche, e mantenendo la data del primo ottobre come la più realistica per il ritorno a una fase di totale normalità (seppure con l’attivazione di protocolli di sicurezza che modificheranno i comportamenti di famiglie e imprese) si stima per il 2020 un crollo dei consumi pari a quasi 84 miliardi di euro, in calo dell’8 per cento rispetto al 2019. Lo si apprende da un comunicato che riporta le ultime stime di Confcommercio, in cui viene spiegato che le previsioni sono prudenziali e non possono escludere ulteriori peggioramenti. Oltre tre quarti della perdita dei consumi, prosegue la nota, sono concentrati in pochi settori di spesa: vestiario e calzature, automobili e moto, servizi ricreativi e culturali, alberghi, bar e ristoranti. Soprattutto gli ultimi due sono i comparti che registrano le cadute più pesanti: un calo del 48,5 per cento per i servizi di alloggio e del 33,3 per cento per bar e ristoranti.(Rin)