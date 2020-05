Ondata di attacchi dello Stato islamico in Iraq: dieci morti nei pressi di Samarra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato islamico (Is) ha lanciato attacchi multipli contro le Forze della mobilitazione popolare (Pmu) nei pressi di Samarra, 125 chilometri a nord della capitale irachena Baghdad. Lo hanno annunciato in un tweet le stesse Pmu. Stando alle loro dichiarazioni, le milizie sciite irachene "stanno affrontando molteplici attacchi da fronti differenti contro le proprie postazioni nei pressi di Samarra". L'Is avrebbe colpito le Pmu in cinque località distinte, causando "gravi perdite". Le Pmu hanno anche riferito di aver fatto esplodere un veicolo che trasportavo un gruppo di miliziani dell'Is e stava tentando di condurre un attacco alla postazione delle Pmu di Makishifiya. Secondo l'emittente televisiva irachena "Al Sumariya", almeno dieci soldati delle Pmu sarebbero stati uccisi negli attacchi. (Res)