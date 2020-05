Infrastrutture: prorogata al 31 luglio fine colloqui su Johor Baru-Singapore Rapid Transit System

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Malesia e di Singapore hanno prorogato al 31 luglio la scadenza dell'accordo bilaterale sui lavori di costruzione del Johor Baru-Singapore Rapid Transit System (Rts) Link, una via rapida che dovrebbe collegare le due città ed i due stati tramite lo stretto di Johor. Lo ha annunciato il ministro dei trasporti malese Wee Ka Siong, citato da "The Straits Times". Il ministro ha spiegato che la proroga di tre mesi è dovuta alle ripercussioni che numerosi settori economici hanno subito a causa della pandemia di Covid-19 che ha colpito a livello globale, precisando tuttavia di aver proseguito i colloqui con l'omologo singaporiano, Khaw Boon Wan. Insieme, ha detto, "abbiamo raggiunto un accordo reciproco per prorogare le discussioni bilaterali di tre mesi al 31 luglio 2020, dopo la precedente scadenza del 30 aprile". In un post su Facebook Khan ha aggiunto che fin da aprile le controparti hanno tenuto discussioni bilaterali sulle modifiche proposte al progetto da parte della Malesia, ma che il ritmo dei colloqui è stato influenzato da numerosi eventi tra cui il cambio di governo in Malesia ed in seguito la pandemia di Covid-19. (Fim)