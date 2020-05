Covid-19: Emirati sviluppano trattamento con cellule staminali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti ha rilasciato un brevetto per lo sviluppo di un trattamento innovativo e per le infezioni da Covid-19 con l'uso di cellule staminali. Il trattamento è stato sviluppato da una squadra di medici e ricercatori presso il Centro di cellule staminali di Abu Dhabi (ADSCC) e prevede l'estrazione di cellule staminali dal sangue del paziente e la sua reintroduzione dopo l'attivazione. Il brevetto è stato concesso per il metodo innovativo con il quale vengono raccolte le cellule staminali. Il trattamento è stato somministrato negli Emirati Arabi Uniti a 73 pazienti contagiati da Covid-19 che sono stati tutti trattati e guariti con successo inalando il trattamento nei loro polmoni dopo che è stato nebulizzato. Si ipotizza che abbia il suo effetto terapeutico rigenerando le cellule polmonari e modulando la risposta immunitaria per impedirle di reagire in modo eccessivo all'infezione COVID-19 e causare ulteriori danni alle cellule sane. (segue) (Res)