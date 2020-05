Covid-19: Emirati sviluppano trattamento con cellule staminali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trattamento ha passato con successo la fase iniziale degli studi clinici, dimostrando la sua sicurezza. Nessuno dei pazienti che ha ricevuto il trattamento ha riportato effetti collaterali immediati e non sono state rilevate interazioni con i protocolli di trattamento convenzionali per i pazienti Covid-19. Sono in corso studi per dimostrare l'efficacia del trattamento e dovrebbero essere completati entro un paio di settimane. Il trattamento è stato somministrato ai pazienti insieme all'intervento medico convenzionale e continuerà ad essere applicato in aggiunta ai protocolli di trattamento stabiliti. (segue) (Res)