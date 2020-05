Covid-19: Emirati sviluppano trattamento con cellule staminali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo trattamento è un'aggiunta alla serie di interventi già posti in essere dalle autorità emiratine ed è rappresentativo dello sforzo e dell'impegno concertati del governo degli Emirati Arabi Uniti per porre fine alla pandemia di Covid-19. Interventi non farmacologici per prevenire la diffusione del coronavirus come la quarantena, la distanza sociale e le misure di prevenzione e controllo delle infezioni che rimangono necessari per ridurre l'onere della malattia sul sistema sanitario. Il centro di cellule staminali di Abu Dhabi è un centro sanitario specializzato che si occupa di terapia cellulare, medicina rigenerativa e ricerca all'avanguardia sulle cellule staminali. (Res)