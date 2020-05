Russia: sindaco di Mosca, il 2 per cento dei cittadini sono stati contagiati dal Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività di monitoraggio mostrano che circa il 2 per cento della popolazione di Mosca è stata contagiata dal Covid-19. Lo ha detto sindaco della capitale russa, Sergej Sobjanin, sul suo blog. "Secondo i risultati dello screening di vari gruppi di popolazione, il numero reale dei contagiati è pari a circa il 2 per cento del totale dei residenti di Mosca. È la cifra più bassa tra le città del mondo colpite dalla pandemia. Siamo riusciti contenere la diffusione dell'infezione grazie alla disciplina e al sostegno delle misure di autoisolamento da parte dei cittadini moscoviti", ha scritto Sobjanin. Il sindaco ha spiegato che nell’ultima settimana la percentuale di test sierologici a risultato immediato è aumentata di dieci volte. "Dal 30 aprile, la capacità dei centri per il controllo dei risultati dei test è raddoppiata, il che ci ha permesso di analizzare e confermare rapidamente i dati accumulati negli ultimi giorni”, ha aggiunto il primo cittadino. Inoltre, secondo Sobjanin, Mosca è riuscita ad aumentare di due volte il tasso di rilevazione della malattia. "Per quanto concerne questo indicatore, Mosca è diventata un leader mondiale. E questo è un grande vantaggio, perché ci consente di fermare la diffusione dei contagi in una fase precoce e fornire cure mediche tempestive ai moscoviti risultati positivi", ha aggiunto il sindaco. La crescita di casi gravi di contagio a Mosca è più lenta di quanto previsto, ma la minaccia resta ancora attiva. (Rum)