Bosnia: coronavirus, ministro Sicurezza vieta l’ingresso agli specialisti militari russi

- Il ministro della Sicurezza della Bosnia-Erzegovina Fahrudin Radoncic non ha autorizzato gli specialisti militari russi a entrare nel paese, dove erano stati invitati dalle autorità del paese per contribuire alla sanificazione della città di Mostar. Lo ha riferito il servizio stampa del dicastero bosniaco, secondo cui la polizia non è stata autorizzata a far entrare i 24 operatori sanitari e i cinque esperti militari russi invitati ufficialmente dal presidente della Camera dei popoli bosniaca, Dragan Covic. In precedenza il ministero della Diesa russo ha riferito che alcuni degli esperti militari russi impiegati nelle attività di assistenza sanitaria per fronteggiare l’emergenza del Covid-19 in Serbia sarebbero stati trasferiti in Bosnia.(Bos)