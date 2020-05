Coronavirus: Palermo (Anaao Assomed), servono interventi su territorio e negli ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fase due richiede interventi settoriali importanti: il primo sul territorio, in termini di intercettazione dei nuovi casi e di terapia precoce; il secondo invece negli ospedali, dal momento che non possiamo dimenticare i pazienti affetti da altre patologie che in questi mesi sono stati trascurati. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Anaao Assomed, Carlo Palermo, ospite alla trasmissione “L’imprenditore e gli altri” su Radio Cusano Tv Italia. “Ci vogliono tamponi, capacità di sierodiagnosi, personale che arriva rapidamente nelle case dei contagiati: bisogna poi ricalibrare gli ospedali sulle patologie ordinarie”, ha spiegato, sottolineando che gli operatori sanitari in questi mesi non hanno ricevuto una protezione adeguata. “I dispositivi di protezione individuale erano insufficienti, per cui abbiamo avuto una prima fase con alto tasso di medici e infermieri contagiati e un numero elevato e insopportabile di morti, oltre 200 in totale”, ha aggiunto. (Rin)