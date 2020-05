Business news: Russia, oltre il 50 per cento delle imprese non può accedere a sostegno statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 50 per cento degli imprenditori russi non ha possibilità di accedere alle misure di sostegno statale varate per far fronte alla crisi nata dall'epidemia di coronavirus: le loro società non erano incluse nell'elenco dei settori più colpiti. Lo dimostra uno studio condotto dal 20 al 27 aprile dalla Camera dell'industria del commercio di Mosca. "Circa il 50 per cento degli imprenditori non prevede di contattare le banche per ottenere sostegno, perché non vede alcuna reale assistenza nelle misure proposte dallo Stato e le considera un onere aggiuntivo per il prossimo futuro a causa della mancanza di entrate e di prospettive di crescita", ha affermato la Camera di commercio e industria nello studio citato da "Interfax". L'indagine ha coinvolto 21.600 imprenditori russi, più della metà dei quali ha dichiarato la scorsa settimana che la loro situazione non è migliorata, mentre un altro terzo ha affermato che le condizioni della propria azienda sono peggiorate. (Rum)