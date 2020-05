Business news: Croazia, firmato contratto da 59 milioni di euro per tratto autostradale Halesica-Beli Manastir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato l'accordo di costruzione del tratto stradale Halesica-Beli Manastir, nella parte nord-orientale della Croazia. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", l'accordo ha un valore di 58,62 milioni di euro ed è stato definito dal premier Andrej Plenkovic come "un progetto molto importante e significativo sul piano strategico per la regione di Slavonija-Baranja, ma anche per l'intero sistema dei trasporti in Croazia". Il tratto, lungo 17,5 chilometri, fa parte del corridoio autostradale paneuropeo 5C. L'appalto è stato vinto dal consorzio composto da aziende croate Osijek-Koteks e Krk. (Zac)