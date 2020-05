Business news: Serbia, presidente Vucic, bonus di 100 euro per chi ne farà richiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha confermato che sarà concesso un bonus di 100 euro a chiunque ne farà richiesta come aiuto contro gli effetti economici della pandemia di coronavirus. Secondo l'emittente "Rts", Vucic ha così confermato l'annuncio fatto nelle scorse settimane dal ministro delle Finanze, Sinisa Mali. Il governo serbo ha messo a punto un pacchetto di misure economiche a contrasto delle conseguenze dell'emergenza coronavirus. Le misure sono state illustrate in una conferenza stampa a Belgrado da Mali e dal presidente della Camera di commercio serba, Marko Cadez. "Lo Stato assume su di sé il peso della crisi, per fare in modo che l'economia possa attraversare questa fase con il minor numero di conseguenze possibile", ha detto Mali. Le misure sono suddivise in 4 punti principali: politica fiscale, assistenza diretta agli imprenditori, sostegno alla liquidità, assistenza a tutti i cittadini adulti dopo la crisi. Ogni cittadino maggiorenne riceverà, alla fine dell'emergenza, un bonus pari a 100 euro in valuta locale. Per quanto riguarda la politica fiscale, Mali ha annunciato che sarà rimandato di almeno tre mesi il pagamento di imposte e contributi sugli stipendi durante lo stato di emergenza. Slitta anche il pagamento dell'imposta sul reddito per il secondo trimestre e sono esentati dall'Iva tutti coloro che effettuano delle donazioni. (Seb)