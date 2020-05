Business news: ministero Lavoro polacco, destinati finora 254 milioni di euro a tutela posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A salvaguardia dei posti di lavoro in Polonia sono stati finora destinati 1,15 miliardi di zloty (circa 254 milioni di euro) del Fondo di previdenza garantita dei lavoratori (Fgsp). Lo ha dichiarato il ministro della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche sociali, Marlena Malag, ripresa dall'agenzia di stampa "Pap". "La tutela dei posti di lavoro è oggi una delle sfide più difficili tra quelle poste dall'epidemia di coronavirus. Facciamo quanto in nostro potere per limitare al minimo gli effetti negativi della crisi", ha detto il ministro. Malag ha ricordato che i versamenti dall'Fgsp fanno parte degli strumenti contenuti nel pacchetto di misure per imprese e lavoratori noto come "scudo anti-crisi". (Vap)