Business news: Serbia, possibile una ripresa dei voli internazionali a maggio

- Il governo di Belgrado potrebbe decidere a maggio una ripresa dei voli internazionali dagli aeroporti della Serbia: è quanto contiene la modifica normativa pubblicata sulla Gazzetta ufficiale riguardante le misure restrittive adottate contro la pandemia da Covid-19. Una tale decisione, si legge nel testo della Gazzetta ufficiale, verrà presa in base all'andamento della situazione epidemiologica. I voli saranno consentiti solo se verranno adottate tutte le misure mirate alla prevenzione contro la diffusione del coronavirus. Tali misure comprendono la disinfezione degli spazi aeroportuali e dei mezzi di trasporto, l'utilizzo obbligatorio di mascherine e guanti, la misurazione della temperatura corporea ai passeggeri in partenza e in arrivo. (Seb)