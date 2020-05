Business news: Repubblica Ceca, Skoda riprende produzione in due turni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società automobilistica Skoda ha ripreso l'attività produttiva negli stabilimenti cechi di Mlada Boleslav, Kvasiny e Vrchlabi. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". Lo stop alla produzione a causa del coronavirus è cominciato il 18 marzo. Per il momento l'attività dei lavoratori si svolgerà su due turni, mentre quello notturno resterà sospeso. La situazione della fabbrica di Kvasiny è complicata dal fatto che impiega molti pendolari polacchi che non sono in grado di tornare a lavoro per le restrizioni imposte da Varsavia. Al loro rientro in madrepatria dovrebbero infatti sottoporsi a quarantena. Per questa ragione lo stabilimento opera al 50 per cento della sua capacità. (Vap)