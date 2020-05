Business news: Ucraina, Naftogaz non prevede di importare gas nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica ucraina Naftogaz non ha ancora in programma di importare gas naturale, che attualmente arriva nel paese attraverso operatori privati. Lo ha affermato l’amministratore delegato di Naftogaz, Andriy Kobolyev, ripreso dall’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. “Non vediamo alcun senso nell’importare gas, dal momento che il mercato è già saturo. Se dovessimo importare qualcosa, sarebbe solo allo scopo di rivenderla immediatamente sul mercato interno”, ha detto Kobolyev. L’ad di Naftogaz ha ricordato come l’Ucraina abbia concluso la stagione del riscaldamento con le riserve di stoccaggio sottorranee di gas piene fino a 15,8 miliardi di metri cubici, salite poi a 16,4 miliardi al 26 aprile. (Res)