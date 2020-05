Business news: Albania, Fmi prevede un disavanzo di bilancio superiore al 5 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo di bilancio dell'Albania potrebbe superare il 5 per cento del Pil nazionale a seguito della spesa del governo per affrontare l'emergenze di Covid 19 e del calo delle entrate. Lo ha dichiarato Yan Sun, capo della missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) per l'Albania, in un'intervista al portale albanese di informazione economica "Monitor.al". Il Fmi prevede una contrazione del 5 per cento del Pil dell'Albania, nel caso l'emergenza di Covid-19 dovesse essere superata nella seconda metà del 2020. "Tuttavia, nel 2021 la ripresa non sarà tale da permettere al paese di raggiungere le stesse quote di crescita (fra 3 e 4 per cento) registrate prima della crisi", ha precisato Yan Sun. (Alt)