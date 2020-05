Business news: ministro Economia romeno, il paese non tornerà alla situazione passata dopo la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania si prepara a uscire dalla quarantena, ma le autorità affermano che l'economia non subirà dei cambiamenti. L'intenzione del governo è di aumentare la produzione locale per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari, di gas naturale e attrezzature mediche, al fine di essere preparati nel caso in cui appariranno nuove crisi in futuro. "È chiaro che dobbiamo ripensare la nostra produzione industriale. Ci concentreremo sui settori che hanno mostrato segni incoraggianti anche prima della crisi: energia, petrolchimico e difesa", ha dichiarato il ministro dell'Economia Virgil Popescu. La pandemia di coronavirus ha costretto i governi e le aziende di tutto il mondo a ripensare il loro accesso immediato a prodotti essenziali come cibo e medicine. L'urgente necessità di grandi scorte e di catene di approvvigionamento più forti ha dato luogo a dibattiti tra economisti e responsabili politici sugli svantaggi della globalizzazione e sull'opportunità di collocare la produzione più vicino al paese. (Rob)