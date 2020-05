Business news: Romania, 10 mila aziende chiedono il differimento dei pagamenti delle rate dei crediti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 260 mila persone fisiche e circa 10 mila aziende della Romania hanno inoltrato finora alle banche domande di differimento dei pagamenti delle rate dei crediti bancari. Secondo i dati dell'associazione romena delle banche, si tratta del 17 per cento dei crediti concessi alle persone fisiche e di meno del 10 per cento del numero totale dei mutui accesi dalle persone giuridiche. Finora le banche hanno risposto a 175 mila domande, il 65 per cento del numero totale, mentre le altre sono in via di elaborazione. Possono fare domanda di sospensione delle rate i clienti i cui redditi sono stati influenzati direttamente o indirettamente dalla situazione generata dalla pandemia di coronavirus. In Romania, secondo un decreto d'emergenza del governo, i pagamenti dei crediti bancari possono essere posticipati fino a un periodo di 9 mesi. (Rob)