Business news: premier russo Mishustin approva piano di sviluppo cantiere Zvezda nel Territorio del Litorale

- Il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, ha firmato un decreto che conferma il piano per lo sviluppo socioeconomico del distretto urbano di Bolshoj Kamen, nel Territorio del Litorale, dove è in costruzione il cantiere per navi di grande tonnellaggio Zvezda. Lo ha annunciato il servizio stampa del ministero dello Sviluppo dell'Estremo Oriente e dell'Artico in una nota. La costruzione del cantiere navale nell'Estremo Oriente russo è implementata da un consorzio guidato da Rosneft. Al fine di creare un ambiente urbano confortevole, il piano prevede la costruzione e la ricostruzione di sistemi idrici e delle acque reflue, la fornitura di calore e la costruzione di una discarica per i rifiuti solidi urbani. Il piano prevede anche la costruzione di otto nuove infrastrutture stradali e la ricostruzione di sei tratte esistenti. (Rum)