Business news: Commissione Ue approva aiuti di Stato a Slovenia da 2 miliardi di euro per sostegno a economia

- La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti di Stato sloveno da 2 miliardi di euro per sostenere l'economia nel contesto dell'epidemia di coronavirus. Lo ha reso noto la Commissione europea. Secondo la vicepresidente esecutiva della Commissione, Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, il regime sloveno di 2 miliardi di euro "prevede aiuti per l'intera economia della Slovenia attraverso sussidi salariali, esenzioni fiscali e riduzioni, garanzie e pagamenti differiti di prestiti" e questo "migliorerà la liquidità delle imprese e le aiuterà a continuare le loro attività in questi tempi difficili". La Slovenia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo degli aiuti di Stato, un regime "ombrello" da 2 miliardi di euro comprendente una dozzina di misure a sostegno delle società colpite dall'epidemia di coronavirus. Nell'ambito del regime, il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette, sussidi salariali, esenzione dal versamento di contributi previdenziali, riduzione di alcune tasse, garanzie bancarie, pagamento differito di determinati crediti e pagamenti compensativi. La Commissione ha riscontrato che il regime sloveno è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo e ha pertanto concluso che il regime è necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Su questa base, la Commissione ha approvato le misure previste dalla normativa Ue in materia di aiuti di Stato. (Beb)