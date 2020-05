Business news: Albania, drastica contrazione a marzo del volume merci e passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume del trasporto delle merci e dei passeggeri in Albania ha subito una drastica contrazione lo scorso mese di marzo, quando il governo di Tirana ha introdotto rigide misure restrittive chiudendo anche le proprie frontiere per far fronte all'emergenza Covid 19. Secondo i dati diffusi dall'Istituto delle statistiche albanese, Instat, il volume delle merci caricate e scaricate in tutti i porti albanesi è sceso a 254 mila tonnellate, ossia il 41,2 per cento in meno. Del 13,8 per cento il calo del trasporto ferroviario, fermato a 2,6 milioni di tonnellate per chilometro. Mentre il trasporto aereo di merci si è contratto del 22,3 per cento, ossia 155,6 tonnellate. (Alt)