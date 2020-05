Usa: il Congresso chiede al fondatore di Amazon di testimoniare su violazioni antitrust

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La sottocommissione d'inchiesta antitrust istituita dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti per indagare sulle Big Tech ha chiesto oggi al fondatore di Amazon, Jeff Bezos, di accettare di rendere testimonianza in una delle prossime udienze: qualora si rifiutasse, l'imprenditore potrebbe essere raggiunto da un mandato di comparizione. Lo scrive il "Washington Post". L'escalation tra il Congresso e il gigante dell'e-commerce statunitense segue le inchieste di stampa secondo cui i dipendenti di Amazon avrebbero utilizzato i dati di venditori terzi per decidere se e quando lanciare i propri prodotti, ottenendo un vantaggio rispetto ai concorrenti. Secondo i deputati democratici e repubblicani della sottocommissione, riferisce il "Washington Post", Amazon avrebbe fornito una rappresentazione distorta delle proprie attività, anche in occasione di un'audizione dello scorso anno in Congresso. I dirigenti dell'azienda hanno negato esplicitamente di aver mai usato "alcun dato raccolto da altri venditori per competere con questi ultimi". Se questo non si rivelasse corretto, i manager del gigante dell'e-commerce potrebbero essere incriminati per falsa dichiarazione.