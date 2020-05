Turchia: decine di arresti a Istanbul e Ankara durante commemorazioni Primo maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di polizia turche hanno arrestato decine di persone ad Ankara e Istanbul per aver organizzato eventi pubblici per celebrare il Primo maggio nonostante il coprifuoco imposto per contenere il coronavirus. Secondo l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, tra gli arrestati vi sarebbe anche, Arzu Cerkezoglu, il capo della Confederazione dei sindacati progressisti della Turchia (Disk). La confederazione ha dichiarato che Cerkezoglu è stato arrestato insieme a molti altri leader sindacali vicino a Piazza Taksim, a Istanbul, dove volevano depositare ghirlande di garofani. Secondo “Anadolu”, 15 persone sono state arrestate quando un gruppo si è radunato davanti all'ufficio centrale del Disk nel quartiere Besiktas a Istanbul e ha tentato di marciare verso Piazza Taksim nonostante gli avvertimenti della polizia. Dodici sono state arrestate nel distretto di Sisli mentre cercavano di marciare verso la piazza, mentre altre 11 persone sono state invece arrestate nel distretto di Kadikoy per aver tentato di organizzare una manifestazione. La polizia ha arrestato altre sette persone nella capitale Ankara. Secondo la stampa turca, gli arresti sono stati per violazione del blocco del coronavirus e del divieto di manifestazioni del Primo maggio a Taksim Square, imposte diversi anni fa. Taksim Square ha un valore simbolico per il movimento operaio turco. Nel 1977, 34 persone furono uccise durante un evento del Primo maggio quando furono esplosi dei colpi sulla folla da un edificio vicino. La piazza storica è stata anche il punto di partenza per le proteste antigovernative del 2013. La Turchia ha imposto blocchi parziali in 31 province ogni fine settimana e nei giorni festivi per controllare la diffusione del coronavirus.(Res)