Libano: premier Diab e ministro Finanze Wazni firmano richiesta assistenza Fmi

- Il primo ministro libanese Hassane Diab e il ministro delle finanze Ghazi Wazni hanno firmato oggi la richiesta ufficiale di assistenza al Fondo monetario internazionale (Fmi), come previsto dal pacchetto di incentivi approvato ieri dal governo, mentre il paese sta vivendo la sua peggiore crisi economica degli ultimi 30 anni. In una breve dichiarazione ai media, Diab ha dichiarato che è stato "un momento cruciale nella storia del Libano". "Questo è il primo passo in un vero progetto per salvare il Libano dalla profonda crisi economica in cui si trova, da cui sarà difficile uscire senza un sostegno efficace". Il premier ha espresso la speranza che questa procedura “segni una svolta nella crisi economica e finanziaria del Libano". Dopo diverse settimane di discussioni, ieri il governo ha adottato all'unanimità il suo piano di risanamento per il paese, che dovrebbe servire da sostegno ai negoziati che l’esecutivo dovrà condurre con i creditori e i sostenitori del paese per ristrutturare il proprio debito, una politica pubblica insostenibile e ottenere gli aiuti essenziali per salvare un'economia alla deriva. Il piano conta su un prestito di 10 miliardi di dollari in aggiunta agli 11 miliardi di prestiti e donazioni già promessi dai donatori presenti alla Conferenza di Parigi nell'aprile 2018 (Cedre).(Res)