Coronavirus: Emirati sviluppano nuovo trattamento “promettente” con cellule staminali

- Un trattamento con aerosol per curare il Covid-19 è stato sviluppato da un team di medici e ricercatori negli Emirati Arabi Uniti avrebbe mostrato risultati "promettenti". Lo ha annunciato l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Il trattamento è stato somministrato a 73 pazienti affetti da coronavirus negli Emirati e tutti sarebbero guariti. Il ministero dell'Economia degli Emirati ha annunciato oggi di aver concesso un brevetto al Centro per le cellule staminali di Abu Dhabi (Adscc) per sviluppare ulteriormente il trattamento attraverso l'uso di cellule staminali. Secondo la “Wam”, le cellule staminali vengono estratte dal sangue del paziente e quindi reintrodotte in uno stato "attivato" nei polmoni attraverso l'inalazione dopo essere state nebulizzate. I ricercatori dell'Adscc hanno affermato che il trattamento con aerosol ha avuto un effetto terapeutico, aiutando a rigenerare le cellule polmonari e alterare la risposta del sistema immunitario per impedirgli di reagire in modo eccessivo all'infezione da Covid-19 e causare più danni alle cellule sane. Il trattamento è stato testato e ha superato con successo la prima fase di studi clinici. Ulteriori test verranno condotti nelle prossime due settimane. Finora gli Emirati hanno registrato 13.038 casi confermati di coronavirus, con 111 morti e 2.543 guariti.(Res)