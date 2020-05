© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha richiesto il supporto tecnico alla Banca islamica per lo sviluppo (Idb) per organizzare un progeto di sistema “bancario islamico” nel paese. Oggi, il ministro delle Finanze algerino, Abderrahmane Raouya, ha incontrato l'amministratore delegato della Idb, Bandar Muhammad Hamza Hajjar, citando un possibile supporto tecnico da parte dell’istituto per lo sviluppo di banche islamiche in Algeri.(Ala)