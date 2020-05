Business news: Turchia, riprese gradualmente le esportazioni verso la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di merci turche verso la Cina stanno gradualmente riprendendo dopo che sempre più stabilimenti e imprese nella Repubblica popolare hanno ripreso le attività. Lo ha dichiarato all'agenzia stampa governativa "Anadolu" il presidente del Consiglio d'affari per l'Asia-Pacifico presso il Consiglio turco per i rapporti economici con l'estero (Deik), Murat Kolbasi. Quest'ultimo ha affermato che le industrie che esportano verso la Cina hanno visto un aumento nella produzione, specialmente nell'industria elettrica ed elettronica. Ciononostante, Kolbasi ha evidenziato che l'incremento non ha ancora raggiunto i livelli desiderati. (Tua)