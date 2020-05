Business news: Banca mondiale, volume rimesse lavoratori ucraini all'estero a 15,8 miliardi dollari nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore delle rimesse dei lavoratori ucraini residenti all'estero è ammontato a 15,8 miliardi di dollari nel 2019. Lo ha reso noto la Banca mondiale, spiegando che le rimesse dei lavoratori espatriati ammontano al 10,5 per cento del Pil ucraino. Secondo la Banca mondiale, l'Ucraina è attualmente il principale beneficiario di rimesse in Europa; l'istituzione ritiene prevede inoltre che nel corso del 2020 il volume complessivo delle rimesse verso Europa e Asia Centrale scenderà del 28 per cento, a causa dell'impatto negativo della pandemia del coronavirus. (Res)