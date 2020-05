Business news: ministro Finanze ucraino, Kiev ripagherà debiti esteri in tempo nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ripagherà i propri debiti con l'estero in tempo nel 2020, nonostante la recessione economica causata dalla pandemia di coronavirus. Lo ha affermato il ministro delle Finanze ucraino, Serhiy Marchenko, in un'intervista ripresa dall'agenzia di stampa "Unian". Il governo, secondo Marchenko, non ha alcun programma di rivolgersi al mercato dei capitali un'altra volta in quest'anno, ma farà affidamento sull'assistenza del Fondo monetario internazionale (Fmi) e altre istituzioni per rispettare gli obblighi con i creditori. Secondo le stime, le misure restrittive attuate dal governo ucraino potrebbero portare a una contrazione del Pil del 5 per cento nel corso del 2020. (Res)