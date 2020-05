Coronavirus: calano ancora decessi e attualmente positivi, record di tamponi su base quotidiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 28.236 il numero di vittime a causa del coronavirus Covid-19. È quanto si legge nel bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Si tratta di 269 decessi in più rispetto a ieri, in calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 285. Sono invece 78.249 in tutta Italia le persone guarite dal Covid-19, delle quali 2.304 da ieri. Ancora un calo su base quotidiana per quel che riguarda gli attualmente positivi da coronavirus. Il numero di nuovi casi su base quotidiana è dunque di 1.965 in linea rispetto a ieri quando erano stati 1.872. Il numero dei casi registrati dall'inizio dell'emergenza sale invece a 207.428. Cala ancora il numero delle persone in terapia intensiva e di quelle ricoverate con sintomi, alleggerendo ancora la pressione sugli ospedali. Delle 100.943 contagiate dal coronavirus 17.569 sono ricoverate con sintomi, 580 in meno di ieri, 81.769 si trovano in isolamento domiciliare e 1.578 in terapia intensiva, 116 in meno di ieri. Si tratta del ventiseiesimo giorno consecutivo in cui cala il numero di persone in terapia intensiva. Per quanto concerne i tamponi utilizzati per diagnosticare il virus, i test hanno superato quota 2 milioni. Dall’inizio dell’emergenza, infatti, sono stati effettuati 2.053.425 tamponi per il coronavirus, dei quali 74.208 di tamponi da ieri. Si tratta del numero maggiore di tamponi effettuati su base quotidiana dall'inizio dell'emergenza. (Rin)