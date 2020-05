Qatar: autorità estendono indefinitamente misure restrittive contro il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Qatar ha esteso tutte le misure restrittive nel paese per contenere il coronavirus per un periodo indefinito. La decisione è stata presa dopo un incontro tra il primo ministro, Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz al Thani, e il gabinetto di governo secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa “Qna”. "Le misure restrittive precedentemente approvate in relazione alla diffusione del coronavirus sono prorogate fino a nuovo avviso", ha dichiarato il ministro della Giustizia, Issa al Nuaimi. In particolare, come ha osservato, le restrizioni si applicano ancora sul numero di persone presenti in un solo luogo di lavoro, orari di apertura per in negozi e le regole per mantenere la distanza sociale. Inoltre, le strutture mediche continueranno a ricevere i pazienti solo in caso di emergenza e le cliniche private che forniscono servizi di medicina estetica, dentistica e plastica, dietetica, centri di fisioterapia rimarranno chiuse. Il ministero del Commercio e dell'Industria continuerà a fare ispezioni nei negozi per assicurarsi che vengano prese tutte le precauzioni per contrastare la diffusione del coronavirus. Il Qatar, che è piccolo per area e popolazione, occupa uno dei primi posti tra i paesi arabi in termini di crescita nei pazienti con coronavirus. Secondo i dati di oggi, il loro numero ha superato le 14 mila persone dallo scoppio della pandemia, contando 12 morti.(Res)