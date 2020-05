© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, sabato 2 maggio, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2758m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: insistono correnti da Nord-ovest, garanzia di tempo in prevalenza stabile e soleggiato su Valpadana e Liguria, ma anche con addensamenti e qualche precipitazione sulle zone alpine di confine. Clima gradevole e temperature in media col periodo. Ventilazione modesta, mar ligure poco mosso.(Rpi)