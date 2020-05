Russia: portavoce ministero Esteri Zakharova rinuncia al dibattito con l'oppositore Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha annullato il dibattito online con l’attivista e noto oppositore Alekseij Navalnyj. Ieri Zakharova ha di fatto sfidato Navalnyj a un confronto pubblico da tenersi in videoconferenza, una proposta subito raccolta dall’oppositore russo. Successivamente, tuttavia, Zakharova ha deciso di tirarsi indietro, spiegando che Navalnyj avrebbe avanzato troppe richieste, in particolare merito alla presenza di un moderatore, si legge su “Novaja Gazeta”. L’attivista russo ha proposto l’emittente televisiva “Dozhd”, considerato un media indipendente, per moderare il dibattito. (Rum)