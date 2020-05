© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.053.425 tamponi per il coronavirus. Lo si legge nel bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Si tratta 74.208 di tamponi da ieri, in aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati circa 68 mila. Si tratta del numero maggiore di tamponi effettuati su base quotidiana dall'inizio dell'emergenza. (Rin)