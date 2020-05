Carceri: M5s, ridicoli attacchi a Bonafede, ora nomina di alto profilo per il Dap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprendiamo la notizia delle dimissioni dell'attuale capo del Dap, Francesco Basentini, auspicando che un ruolo così importante possa essere prontamente incarnato da un sostituto di alto profilo: abbiamo fiducia nelle scelte che farà Bonafede. Così, in una nota, i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Giustizia alla Camera. "Troviamo totalmente pretestuose e senza senso le accuse dell'opposizione che, in queste ore, sta chiedendo le dimissioni di Bonafede: respingiamo questa propoganda di bassa lega contro un ministro che sta facendo moltissimo per la giustizia italiana. Il momento che il Paese sta attraversando impone, oggi più che mai, la scelta delle migliori risorse possibili per la guida di strutture a apparati di primo piano, un percorso già avviato dal ministro Bonafede, nei giorni scorsi, con la scelta di Roberto Tartaglia, magistrato di grande valore ed esperienza, per il ruolo di vicecapo dell'amministrazione penitenziaria. La strada tracciata è senza dubbio quella giusta", aggiunge. (Rin)