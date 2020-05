Roma: Raggi, oltre 18 mila domande online per "bonus affitto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 18 mila cittadini romani hanno già scelto la procedura online per presentare la domanda per il "bonus affitto", "un contributo straordinario destinato alle famiglie che, a causa dell’emergenza coronavirus, hanno difficoltà a pagare il canone della casa dove vivono". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "La richiesta via internet è una modalità nuova che abbiamo individuato per semplificare la domanda e velocizzare, in un secondo momento, l’erogazione del contributo straordinario - spiega Raggi -. Basta infatti accedere al portale di Roma Capitale da un computer, un tablet o uno smartphone, compilare i campi richiesti, allegare un documento e una autocertificazione firmata. Abbiamo anche predisposto la domanda cartacea per chi non ha accesso a internet, coinvolgendo nuovamente la rete di edicole convenzionate con Roma Capitale, come avevamo già fatto per i buoni spesa. Qui i cittadini possono trovare il modulo da compilare e consegnare poi in Municipio. Diverse centinaia di persone lo hanno già fatto. Ieri sono andata in una delle 120 edicole aderenti per ringraziarle del supporto che ci stanno dando, assicurando un sostegno concreto a tanti cittadini". Infine, Raggi ricorda "che si possono presentare le domande fino al 18 maggio, per richiedere il contributo che coprirà una parte delle mensilità di affitto da pagare nel 2020". (Rer)