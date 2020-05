Coronavirus: Fazio, in Piemonte misure di contenimento modulate zona per zona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Misure di contenimento del contagio "differenziate" in Piemonte. Cioè modulate zona per zona, per rallentare con maggior efficacia il contagio da coronavirus. Questo il suggerimento della task foce guidata dall'ex ministro Ferruccio Fazio nel report consegnato ieri all’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, che lo ha già sottoposto all'Unità di crisi. La strategia preventiva nella Fase 2, si legge nel documento, “dovrà necessariamente basarsi sull’analisi della distribuzione delle intensità di contagio sul territorio del Piemonte”. In analogia con altri contesti di malattie da infezione (ad esempio la malaria), quindi, si propone di individuare diversi “strati” o aree: “In tal senso, è prevedibile che, ad esempio, l’area urbana di Torino rappresenterà uno strato autonomo, così come, per motivi diversi, potrà essere considerato uno strato unico quello comprensivo delle valli del Piemonte. La divisione in strati o aree omogenee avrà evidentemente anche lo scopo della destinazione selettiva e commisurata delle opportune risorse umane, materiali ed organizzative, che si svilupperà in funzione del volume e dell’intensità degli interventi previsti, quindi tarata in funzione della popolazione, dell’intensità di trasmissione dell’infezione e delle articolazioni logistiche necessarie”. (segue) (Rpi)