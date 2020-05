Roma: Raggi, su via Prenestina rimossa vegetazione ai margini strada e pulizia marciapiedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su via Prenestina è stata rimossa la vegetazione ai margini della strada e della carreggiata riservata ai mezzi pubblici. "Non si ferma il nostro impegno quotidiano per restituire decoro alle strade della città", scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi, pubblicando le foto degli "interventi eseguiti su via Prenestina, nel tratto tra Porta Maggiore e viale Palmiro Togliatti, nella zona est di Roma. Parliamo - spiega il sindaco - di una delle strade principali della città, dove l’Ufficio coordinamento per il decoro urbano, in collaborazione con Ama, ha rimosso la vegetazione infestante nella carreggiata riservata ai mezzi pubblici e in quelle percorsa dalle automobili nei due sensi di marcia. Con la pulizia dei marciapiedi ai bordi della strada garantiamo, inoltre, più sicurezza ai pedoni. In queste settimane di emergenza abbiamo intensificato gli interventi di manutenzione sulle strade della città e per la cura del verde pubblico. E andremo avanti a farlo nelle prossime settimane per rendere la città più pulita e sicura", conclude Raggi.(Rer)